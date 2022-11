Coupe du monde 2022 : le Qatar soupçonné d'avoir espionné des personnalités critiques

Le Bureau of Investigative Journalism et le Sunday Times ont eu accès à la base de données de cette équipe de pirates qui opère sous le nom de "WhiteInt", et qui révèle l'ampleur extraordinaire de leurs attaques. Les opérations du groupe situé une banlieue de la ville technologique indienne de Gurugram auraient débuté à partir de 2019, avec le piratage des boîtes mails ou encore la prise de contrôle à distance des micros et caméras des ordinateurs des victimes. En tout, ils ont ciblé les comptes de messagerie privés de plus de 100 victimes au nom d'enquêteurs travaillant pour des États autocratiques, d'avocats britanniques et de leurs riches clients. Et parmi les clients, "l'enquête indique clairement" que l'un d'eux "est l'hôte de la prochaine Coupe du Monde : le Qatar", écrivent les journalistes.