Travailleurs migrants, neutralité carbone… Le vrai du faux sur le Mondial 2022

Les organisateurs promettent la première Coupe du monde neutre en carbone. Pour ce faire, le Qatar prévoit des projets compensatoires en émissions de CO2. Mais des rapports avertissent déjà que le compte n’y est pas. D’un côté, la startup Greenly indique que le bilan carbone de la compétition pourrait être deux fois plus élevé que celui apporté officiellement par la Fifa. De l’autre, l’ONG Carbon Market Watch rapporte aussi un calcul sous-estimé des émissions générées pendant le Mondial. Et notamment à cause de l’empreinte carbone des nouveaux stades qui pourraient ne servir qu’aux matchs de la Coupe du monde. Ajoutés à cela, les crédits carbone, investis dans des projets verts et servant à compenser le dioxyde de carbone émis, n’auront "probablement pas un impact suffisamment positif sur le climat". Pour plus de détails sur cette empreinte carbone, vous pouvez retrouver notre article ici.