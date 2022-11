Les Bleus face à la malédiction du champion du monde : "Je vais prendre un tube d'aspirine", ironise Didier Deschamps

Toutefois, Didier Deschamps ne compte pas rappeler cette statistique à ses joueurs, dont la liste a été annoncée ce mercredi au 20H de TF1. "Je ne vais pas partir avec ça dans la tête", a prévenu le sélectionneur des Bleus. "Mais nous n'allons pas y aller en mode 'on se la raconte, on est les champions du monde', ce n'est pas comme ça que nous allons aborder la compétition", a-t-il averti. "Nous aurons de la difficulté et nous ferons en sorte de tout faire pour être le plus performants."