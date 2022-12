Coupe du monde 2022 : les Bleus rendent hommage à leur premier club amateur

Les Bleus préparent le huitième de finale face à la Pologne en regardant dans le rétroviseur. Ce vendredi, les joueurs de l'équipe de France ont posé avec le maillot de leur premier club amateur, "là où tout a commencé", peut-on lire sur les réseaux sociaux des champions du monde en titre.

Kylian Mbappé et William Saliba ont ainsi enfilé le maillot de l'AS Bondy, tandis que Steve Mandanda et Ousmane Dembélé ont revêtu celui de l'ALM Evreux. Le capitaine des Bleus et futur recordman de sélections, Hugo Lloris, a rendu hommage au Cedac Cimiez, alors que Raphaël Varane a mis l'AS Hellemmes à l'honneur.