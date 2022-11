Coupe du monde 2022 : les Bleus savourent leur qualification pour les huitièmes de finale

On leur avait prédit le pire, avec la malédiction qui plane sur les champions en titre, une avalanche de blessures de joueurs cadres, et les deux défaites encaissées contre le même adversaire cette année. Mais les Français ont battu le Danemark et assuré leur place en demi-finales de cette coupe du Monde 2022, en attendant le troisième match de poule contre la Tunisie, qui décidera de la tête du groupe.

Et à voir l'ambiance dans les vestiaires après le coup de sifflet final, le soulagement est immense, et le bonheur intense. Les 25 joueurs survoltés hurlent un vieux tube de la chanteuse Gala, dans un joyeux moment de communion. La plupart sont cadres dans les clubs européens les plus prestigieux, et célèbrent pourtant leur victoire comme une équipe de district un soir de coupe, comme on peut le voir dans le reportage de TF1 en tête de cet article.