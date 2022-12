Coupe du monde 2022 : les causes de la mort au Qatar du journaliste Grant Wahl révélées

Alors que les rumeurs se multipliaient à ce sujet, la femme de la victime, Céline Gounder, a fait le point ce mercredi, dans un long communiqué. "Grant est mort de la rupture d'un anévrisme aortique ascendant (dilatation localisée de la paroi de l'aorte, plus grosse artère du corps humain, ndlr) à croissance lente, non détecté, avec hémopéricarde", a-t-elle indiqué, après les résultats de l'autopsie. "La pression thoracique qu'il a ressentie, peu avant sa mort, peut avoir représenté les premiers symptômes", ajoute-t-elle.

Selon les médecins, "aucune réanimation ou choc n'aurait pu le sauver". "Son décès n'est pas lié au Covid-19. Son décès n'est pas lié à son statut vaccinal. Il n'y avait rien de maléfique dans sa mort", ajoute Céline Gounder. "Grant est arrivé chez lui le lundi 12 décembre, et cette transition a été gérée avec le plus grand soin et la plus grande sensibilité. Il s'agissait d'une opération internationale qui nécessitait la coordination de multiples agences nationales et internationales, et la coopération de toutes les personnes impliquées a été totale", précise-t-elle.