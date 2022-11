Coupe du monde : les images des retrouvailles des Bleus à Clairefontaine

Karim Benzema est arrivé le premier, bien avant l'heure fixée par Didier Deschamps. "Je suis arrivé avec une heure d'avance. On a grandi avec cette Coupe du monde. Comme je l'ai dit : fierté de pouvoir être dans le groupe", dit l'attaquant de l'équipe de France. Ils montent les marches de Clairefontaine, en tenues sobres et classiques pour les uns, look coloré et tendance pour les autres. Mais avant d'enfiler le survêtement, ils goutent à la joie et la chaleur des retrouvailles.