Coupe du monde 2022 : les supporters des Bleus inquiets après le forfait de Karim Benzema

Sur les réseaux sociaux ou au Qatar, les Français sont unanimes, le forfait de Benzema est difficile à accepter. À quelques heures du match d'ouverture, Hakim et Hervé, deux supporters français à Doha, encaissent la mauvaise nouvelle. Pour eux, la compétition prend un autre visage. "Ça me fait mal pour lui. Il s'est battu physiquement sur les terrains pendant plus d'un an. Il est revenu en équipe de France après beaucoup de péripéties", nous affirment-ils, dans le reportage en tête de l'article.

Nassim, lui, perd son joueur préféré. Une déception telle qu'il envisage même de repartir plus tôt de cette Coupe du monde. "C'est une catastrophe parce que je suis en partie là pour Karim. Du coup, je vais supporter les Bleus. Mais est-ce que je vais rester plus longtemps que prévu ? Ça, je ne le sais pas", rapporte-t-il.