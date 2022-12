Coupe du monde 2022 : Messi élu meilleur joueur, Mbappé réconforté par un Soulier d'or

Âgé de 21 ans et sélectionné à 10 reprises seulement avec l’Albiceleste, l’Argentin Enzo Fernandez a illuminé l’équipe d’Argentine par ses performances. Avec un but inscrit et une passe décisive délivrée au cours du Mondial, le milieu de terrain du Benfica Lisbonne a logiquement remporté le titre de meilleur espoir de la compétition, quatre ans après Kylian Mbappé.