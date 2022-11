France-Danemark : pourquoi les Bleus ont intérêt à gagner s'ils veulent une 3e étoile

Mais ce qui va dans un sens va aussi dans l'autre. Et les Bleus l'ont appris à leurs dépens. Une défaite contre le Danemark en poules n'est jamais bon signe. En 1992, opposés aux Danois des frères Laudrup à l'Euro, les Bleus de Michel Platini, passé de l'autre côté, n'ont besoin que d'un nul pour se hisser en demi-finales. Pourtant, face à une sélection appelée à la dernière minute pour remplacer la Yougoslavie, exclue à cause de la guerre, ils s'enlisent et s'inclinent 2-1 face aux futurs vainqueurs. Un mauvais souvenir qui n'est sans pareil avec 2002. Battus 2-0 par le Danemark en phase de groupes, les coéquipiers de Zinedine Zidane, plombé par une blessure à la cuisse, rentrent à la maison. Les Bleus de 2022 savent à quoi s'en tenir.