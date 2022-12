Maroc-Espagne : Achraf Hakimi, le Lion de l'Atlas biberonné au football madrilène

C'est finalement vers le Maroc que son cœur bascule. "Réussir quelque chose de grand avec votre pays, c'est mieux qu'avec votre club. Jeune, j'ai vu la dernière génération qui avait disputé la Coupe du monde, et j'ai rêvé de devenir comme eux. On mérite d'écrire cette page d'histoire", se félicite celui qui brille par son activité depuis le début du tournoi. "Avec le Maroc, j'ai plus d'importance dans le jeu. J'ai plus la balle, on me fait me sentir à l'aise. À Paris, c'est différent : parfois, je cours et je ne reçois pas le ballon", glisse-t-il. "Ici, on essaie toujours de me trouver, ils savent l'importance que je peux avoir offensivement et défensivement."