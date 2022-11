Coupe du monde 2022 : 10 records à connaître avant le coup d'envoi

Le but le plus précoce de l'histoire du Mondial a été marqué par Hakan Sukur. Le Turc a trouvé le chemin des filets au bout de 10 secondes et huit dixièmes lors du match pour la troisième place gagné contre la Corée du Sud (3-2), en 2002. L'ancien attaquant devance le Tchécoslovaque Vaclav Masek (15 secondes lors du match perdu contre le Mexique (3-1) en 1962) et l’Allemand Ernst Lehner (25 secondes lors de la victoire contre l'Autriche (3-2) en 1934).