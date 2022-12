Coupe du monde 2022 : le journaliste américain Grant Wahl meurt en plein match Pays-Bas-Argentine

Quelques jours plus tôt, le journaliste avait indiqué aux abonnés de sa lettre d'informations en ligne s'être rendu dans une clinique du centre des médias au Qatar "et ils ont dit que j'avais probablement une bronchite".

"Mon corps finit par me lâcher. Trois semaines avec peu de sommeil, beaucoup de stress et de travail peut avoir cet effet sur vous (...) J'ai pu sentir le haut de ma poitrine supporter un nouveau niveau de pression et d'inconfort", décrivait-il, avant de préciser que la prise d'antibiotiques et "d'un puissant sirop antitussif" l'avait "fait se sentir un peu mieux au bout de quelques heures". Il concluait toutefois son message de la sorte : "Mais, c'est toujours : No bueno".