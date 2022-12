Coupe du monde : Neymar égale Pelé avec son 77e but en sélection brésilienne

En marquant ce but, en huitième de finale de la Coupe du monde, Neymar a rejoint le roi Pelé et Ronaldo en devenant le troisième brésilien à marquer un but lors de trois Coupes du monde différentes. Dans une époque où les sélections jouent plus souvent, Neymar a rejoint Pelé à sa 124e sélection. La légende avait marqué ses 77 buts en 92 sélections, de 1957 à 1971.