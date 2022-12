Coupe du monde : "Nous reviendrons", promet Kylian Mbappé

Auteur d'un triplé en finale, le deuxième de l'histoire du Mondial après celui de Geoff Hurst en 1966, Kylian Mbappé (8 réalisations, plus haut total dans la compétition depuis Ronaldo en 2002) a tout fait pour permettre aux Bleus de conserver leur trophée. En vain. Après le coup de sifflet final, le joueur de 24 ans - qui a déjà trouvé le chemin des filets à 12 reprises dans la plus belle des compétitions, comme Pelé - a semblé totalement désabusé, les yeux embués et dans le vague.