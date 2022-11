PlayStation, Netflix et Uno… Comment les Bleus occupent leur temps libre au Qatar

"On a un super groupe qui s'entend très bien, les plus anciens avec les plus jeunes. On s'est bien intégrés. La salle de vie après les repas, on se retrouve à regarder les matchs du soir, en jouant aux cartes, d'autres jouent au poker ou à la Play[station]", a ajouté le joueur de 23 ans, qui dispute son premier tournoi majeur avec les Bleus, quand d’autres comme Steve Mandanda ou Hugo Lloris sont plus aguerris en sélection.