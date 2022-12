Attention à ce montage de Kylian Mbappé encerclé par six joueurs anglais

Selon une photo largement partagée sur Twitter, et notamment par l’animateur Jean-Luc Reichmann, l’attaquant français a même été encerclé par six adversaires en même temps alors qu’il était en possession du ballon : Harry Maguire, Luke Shaw, Jordan Henderson, Jude Bellingham, Kyle Walker et Declan Rice. Or, une telle scène ne s’est jamais produite pendant le match : l’image est un pur photomontage. Pour s’en rendre compte, il suffit d’en retrouver la source… et l’heure de sa publication.