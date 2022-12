Coupe du monde 2022 : Kylian Mbappé, l'homme qui a failli décrocher la troisième étoile

Pas sûr que le joueur se réjouisse si vite de ce bilan. À 23 ans (il en aura 24 mardi 20 décembre), il avait l'occasion de remporter une deuxième Coupe du monde, et marcher un peu plus dans les traces de Pelé, la légende brésilienne aux trois Mondiaux, le seul dans ce cas. Un an et demi après son tir au but raté, en huitièmes de finale de l'Euro face à la Suisse, il pourra au moins se féliciter d'avoir fait au mieux son travail au cours de cette finale. Un très mince lot de consolation.