Coupe du monde 2022 : la Fifa interdit le maillot "Droits de l'homme pour tous" du Danemark

La Fifa a lancé un mot d'ordre et ne souhaite pas en déroger : exit les prises de position, il faut "se concentrer sur le football". La fédération internationale a interdit au Danemark, adversaire de la France en poules, de s'entraîner avec des maillots pro-droits humains lors de la Coupe du monde de football au Qatar, a annoncé jeudi la fédération danoise à dix jours du début de la compétition. Elle a rejeté la demande danoise d'utiliser ces maillots portant le message "Human Rights for All" ("Droits de l'homme pour tous"), a confirmé à l'AFP Jakob Høyer, un porte-parole de la Fédération danoise de football (DBU).

Hostile de longue date à l'organisation du Mondial au Qatar, la fédération danoise se veut en pointe sur la défense du respect des travailleurs migrants et des droits LGBT+ dans l'émirat. "Nous avons envoyé une demande à la Fifa, mais la réponse est négative. Nous le regrettons, mais nous devons en tenir compte", a déclaré son directeur général, Jakob Jensen, à l'agence danoise Ritzau. La fédération avait auparavant indiqué que les maillots d'entraînement afficheraient des "messages critiques", deux sponsors (Danske Spil et Arbejdernes Landsbank) ayant accepté qu'ils remplacent leur logo.