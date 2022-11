Coupe du monde 2022 : des spectateurs priés d’enlever leurs tenues arc-en-ciel

Selon la BBC, il a été demandé à Laura McAllister de donner son bob arc-en-ciel, car il fait partie des objets interdits. Un journaliste américain fait un récit similaire à celui de l’ancienne footballeuse galloise. Grant Wahl, qui couvre la compétition pour CBS Sports, dit lui avoir été arrêté et "détenu pendant 25 minutes" parce qu’il portait un t-shirt sur lequel un ballon de football est entourée d’un arc-en-ciel. "L’un des gardes m’a dit que mon t-shirt était 'politique' et non autorisé. Un autre a refusé de me rendre mon téléphone. Un troisième m’a crié dessus en me demandant d’enlever mon t-shirt", écrit-il sur son blog.