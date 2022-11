Coupe du monde 2022 : Sadio Mané définitivement forfait avec le Sénégal

Présents dans le groupe des Hollandais, de l'Equateur et du pays hôte le Qatar, les Lions ne sont pas morts. Face aux Pays-Bas dimanche, Aliou Cissé va devoir innover, lui qui a l'habitude de faire évoluer son équipe en 4-3-3, devrait titulariser Ismaïla Sarr (Watford) et Krépin Diatta (As Monaco) sur les côtés et Boulaye Dia (US Salernitana) en pointe.