Coupe du monde 2022 : qu'est-ce que la "possession contestée", la nouveauté du Mondial au Qatar ?

Concrètement, lors du match d'ouverture, les chiffres "classiques" rapportés par l'AFP donnaient 53% de possession de balle pour l'Équateur, contre 47% pour le Qatar. Les données officielles relayées par la Fifa, elles, sont plus complexes. Pour l'instance organisatrice, l'Équateur a bénéficié du cuir durant 50% du temps, contre 42% pour le Qatar. Le total n'est pas égal à 100, mais il ne s'agit pas d'une erreur : les 8% restants sont définis comme "situation de match".

De quoi donner la migraine aux plus mathématiciens des fans de football, mais le but de ce nouveau calcul est "d'optimiser le pourcentage", justifie la Fifa, dans des propos rapportés par le média espagnol As. "Lorsque deux joueurs se battent pour un ballon et qu'un contact provoque l'écart du ballon, ou lorsqu'un défenseur intercepte une passe, mais que le ballon lui échappe", ce temps de jeu n'est favorable à aucune des deux équipes, et entre alors dans cette nouvelle catégorie, expliquent les organisateurs.