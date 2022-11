Coupe du monde 2022 : "Quelque chose sera fait" au sujet des droits humains au Qatar, promet Lloris

L'équipe de France va-t-elle se mobiliser sur la question des droits humains au Qatar ? C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre le capitaine des Bleus Hugo Lloris, ce lundi 14 novembre en conférence de presse. "Quelque chose sera fait, quelque chose sera mis en place", a déclaré le portier aux 139 sélections depuis Clairefontaine, au premier jour du rassemblement de la sélection tricolore, qui s'envolera mercredi vers le Qatar, six jours avant son entrée en lice face à l'Australie (mardi 22 novembre à 20h sur TF1).

"Vous serez mis au courant en temps et en heure, d'ici peu", a poursuivi Hugo Lloris. "Nous ne pouvons pas rester insensibles à ces sujets-là. Ce sera fait dans quelques jours, ou quelques heures, on verra. [...] Cela fait déjà quelque temps que certains de mes partenaires et moi évoquons ce genre de sujets."