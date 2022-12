Coupe du monde 2022 : les joueurs en froid avec la clim'

Dernières victimes en date ? Adrien Rabiot et Dayot Upamecano. Les deux internationaux de l’équipe de France ont été victimes d’un "coup de froid", comme l’a indiqué la Fédération française de football, expliquant leur absence lors de l’entraînement collectif des Bleus ce mardi 13 décembre. Annoncés incertains, le milieu de terrain et le défenseur devraient être remplaçants face au Maroc (20h, en direct sur TF1 et TF1info).

Au cours de la compétition, plusieurs acteurs de ce Mondial au Qatar se sont plaints de l’utilisation quasi-systématique de systèmes de climatisation, qui a nui à la santé de plusieurs joueurs. Le Brésilien Anthony s’était exprimé à ce sujet, assurant que plusieurs joueurs de la Seleção avaient "une toux et un mal de gorge".

Même constat de la part du sélectionneur des Pays-Bas, Louis van Gaal, qui avait fait savoir que nombre de ses hommes avaient été atteints d’un virus. Au début de la compétition, Frenkie de Jong avait notamment déclaré avoir "froid" et "la gorge irritée". Des symptômes souvent mis en avant pour expliquer les absences de certains joueurs.