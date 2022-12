Coupe du monde : un joueur anglais quitte le Qatar après un cambriolage à son domicile

Selon la presse anglaise, des hommes armés se seraient introduits au domicile du joueur dans le Surrey, au sud de Londres, alors que sa compagne et ses trois jeunes enfants étaient présents. "Clairement, la priorité pour lui est d'être avec sa famille et on va le soutenir pour ça. On lui laissera tout le temps dont il a besoin. Je ne veux lui mettre aucune pression. Parfois, le football n'est vraiment pas le plus important et la famille passe avant tout", a ajouté le sélectionneur des Three Lions.

"Je l'ai vu au petit-déjeuner ce matin, puis Gareth Southgate nous a rapporté qu'il avait des difficultés à la maison, nous lui avons donc tous envoyé un message", a déclaré son coéquipier en sélection, Declan Rice, en conférence de presse après le match contre le Sénégal (3-0).