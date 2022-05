Coupe du monde 2022 : Stéphanie Frappart et cinq autres femmes parmi les arbitres sélectionnés

Aux côtés de ces pionnières figurent plusieurs autres tricolores. Clément Turpin, qui arbitrera la finale de la Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid le 28 mai prochain au Stade de France, est, lui aussi, désigné comme arbitre principal. Nicolas Danos et Cyril Gringore officieront, eux, comme assistants. Enfin, Jérôme Brisart et Benoit Millot ont été retenus pour l'assistance vidéo.