"Une équipe pleine de confiance" : les Bleus déjà méfiants avant d'affronter le Maroc en demi-finale

C'est presque devenu une habitude. Pour la quatrième fois sur les sept dernières éditions de la Coupe du monde, l'équipe de France intègre le dernier carré de la compétition, après sa victoire au forceps face à l'Angleterre, ce samedi (2-1). Après une soirée festive et de la récupération, les Bleus vont se projeter sur le Maroc, qu'ils affronteront mercredi 14 décembre (20h sur TF1 et TF1info), pour une place en finale du Mondial.

Un duel déséquilibré sur le papier, que les champions du monde en titre auraient tort de prendre à la légère. Depuis le début de la compétition, les Marocains ont accroché la Croatie (0-0), autre demi-finaliste, battu la Belgique (2-0) et sorti l'Espagne puis le Portugal (1-0). "Le Maroc mérite tout notre respect et la reconnaissance", estime Didier Deschamps au micro de TF1. "On va les prendre avec beaucoup de sérieux."