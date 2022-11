Plus belles rencontres en direct, équipe de France... Comment suivre la Coupe du monde 2022 sur TF1 ?

TF1 au cœur de la Coupe du monde 2022. Dès le dimanche 20 novembre, et pendant un mois, la plus prestigieuse des compétitions de football sera à suivre sur notre antenne. Les 28 plus belles affiches seront diffusées sur TF1, seule chaîne à proposer l'événement planétaire en clair. Parmi elles, toutes les rencontres de l'équipe de France, qui se déplace au Qatar pour défendre son titre remporté en 2018.

Le dimanche 20 novembre, TF1 prendra l'antenne dès 16h20 à l'occasion de la cérémonie d'ouverture. Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu commenteront ensuite la première rencontre de la compétition, entre le Qatar et l'Équateur, dès 16h50. Suivront dans les deux semaines qui viendront après les 13 plus belles affiches de la phase de groupes, en plus des trois rencontres de l'équipe de France, face à l'Australie (22 novembre, 20h), le Danemark (26 novembre, 17h), et la Tunisie (30 novembre, 16h). Outre Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu, Julien Brun et Rudi Garcia vous accompagneront également durant certains matchs.