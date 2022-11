Coupe du monde 2022 : un record, déjà trois matches se sont conclus sur le score de 0-0

Un triste record. Si cette Coupe du monde débute sur de sacrés standards sur le plan des surprises - victoires de l'Arabie Saoudite et du Japon contre l'Argentine et l'Allemagne -, elle a déjà donné lieu à plusieurs tristes rencontres. Globalement fermés et peu animés, les duels entre le Mexique et la Pologne ainsi que la Croatie et le Maroc se sont conclus sur un 0-0. Même score nul et vierge entre le Danemark et la Tunisie, même si l'intensité était davantage au rendez-vous.