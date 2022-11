Coupe du monde 2022 : un temps indésirable, Hakim Ziyech est (re)devenu indispensable avec le Maroc

Entouré de dribbleurs, comme Sofiane Boufal ou Zakaria Aboukhlal, et de techniciens comme Bilal El Khannouss ou Azzedine Ounahi, il peut faire parler sa science de la passe pour faire des différences. Ce rôle de métronome, et cette capacité à se montrer décisif, vont être d'autant plus importants au Qatar qu'Amine Harit, qui avait un profil un peu similaire à celui de Ziyech, a déclaré forfait pour la compétition, touché au genou.

En outre, les Marocains manquant d'options à la pointe de l'attaque, la faculté à se montrer dangereux de loin de l'ex-Ajacide pourrait également se révéler particulièrement précieuse. Le taulier du poste, Youssef En-Nesyri (15 buts en 50 capes), réalise, en effet, une saison en demi-teinte du côté du FC Séville (2 buts en 15 matchs toutes compétitions confondues). Et derrière, c'est un peu le désert. Walid Cheddira (2 sélections, 0 but) et Abderrazak Hamdallah (19 sélections, 6 buts) ne semblent pas apporter des garanties suffisantes.