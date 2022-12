Un thé "avec du gingembre et du miel", le remède miracle d'Ousmane Dembélé pour soigner la "grippe" des Bleus

Mais face à cette épidémie qui semble s’incruster dans les rangs de l’Équipe de France, l’attaquant Ousmane Dembélé semble avoir une solution : un thé "avec du gingembre et du miel". Présent en conférence de presse, le Barcelonais a indiqué, avec humour, aux journalistes qu’il était aux petits soins de ses coéquipiers : "Dayot (Upamecano) et Adrien (Rabiot) ont eu mal à la tête et au ventre. Je leur ai fait un petit thé avec du gingembre et du miel, ça allait mieux !", a-t-il déclaré, tout sourire.

"Je pense que tout le monde va être prêt pour dimanche, nous avons pris des précautions", a également indiqué Ousmane Dembélé.