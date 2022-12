VIDÉO - Messi et Alvarez ont fait le show... Revivez les buts d'Argentine-Croatie

Le break fait, l'Argentine se contente de contrôler au retour des vestiaires, avant tout de même d'ajouter un troisième but. Une œuvre collective initiée par Lionel Messi et conclue par son jeune lieutenant Julian Alvarez. Comme lors de ses plus grandes heures barcelonaises, "la Pulga" fait tourner en bourrique Gvardiol sur l'aile droite, avant de centrer en retrait pour son compatriote. Une offrande dont ce dernier fait bon usage, marquant d'une reprise rasante du droit (3-0, 69e). De quoi faire de lui le plus jeune joueur (22 ans et 316 jours) à inscrire un doublé en demi-finale ou finale de Coupe du monde depuis Pelé (17 ans et 249 jours).