Rugby : l'Afrique du Sud inflige la pire défaite de leur histoire aux All Blacks (35-7)

L'Afrique du Sud a infligé, ce dimanche 25 août, la pire défaite de leur histoire aux All Blacks (35-7). Un résultat qui n'augure rien de bon pour la Nouvelle-Zélande, à quatorze jours du match d'ouverture de la Coupe du monde de rugby contre les Bleus, le 8 septembre prochain. Les All-Blacks n'avaient jamais perdu par plus de 21 points d'écart. Ils ont en plus perdu leur deuxième ligne Scott Barrett, exclu pour un coup d'épaule sur un déblayage dans un ruck après avoir écopé d'un carton jaune à la 17e, et qui sera suspendu.

Ultime test avant la Coupe du monde en France (8 septembre - 28 octobre), cette rencontre intense et très engagée, sorte de finale avant l'heure et qui pourrait être l'un des quarts de la Coupe du monde, a tenu toutes ses promesses.