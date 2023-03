Coupe du monde 2023 : les Bleus plus que jamais favoris de "leur" Mondial

Si la France fait (de nouveau) peur, c'est aussi et surtout parce qu'elle a trouvé, il y a de cela plusieurs mois, son ossature. Fabien Galthié et son staff s'appuient largement sur une colonne vertébrale issue du Stade Toulousain et du Stade Rochelais, les deux clubs français les plus performants de ces dernières années.

Là où de nombreux sélectionneurs ont privilégié la politique de l'homme en forme, n'hésitant pas à bouleverser leur XV au gré des méformes et des contre-performances, l'encadrement tricolore n'effectue que des retouches à la marge. Jusqu'ici indiscutable, Melvyn Jaminet a ainsi vu Thomas Ramos le dépasser à l'arrière pour ce Tournoi des Six Nations. À succès, le joueur passé par Colomiers s'étant montré particulièrement prolifique (84 points). Mais cela reste une exception. Que ce soit dans le pack, où la première et la troisième ligne n'ont bougé que du fait de blessures et d'indisponibilités, où sur les lignes arrières - où la charnière Antoine Dupont-Romain Ntamack enchaîne les titularisations -, le maître-mot a été continuité.

Plus largement, le réservoir individuel des Bleus impressionne. À chaque poste, les options sont aussi nombreuses que qualitatives. Surtout, le XV de France compte dans ses rangs plusieurs des références mondiales à leur position, d'Antoine Dupont à Julien Marchand en passant par Grégory Aldritt ou Cyril Baille.