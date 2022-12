Après sa "jolie photo" avec Mbappé, Giroud a "beaucoup rigolé" devant les montages

La relation entre les deux joueurs n’a pas toujours été idyllique. L’année dernière, lors de la préparation à l’Euro 2021, les deux joueurs s’étaient tancés à distance dans les médias. De l’histoire ancienne, selon Olivier Giroud. Lors de la conférence de presse, il a été interrogé sur sa relation avec le joueur du Paris Saint-Germain.

"C’est tout simplement naturel, c’est la spontanéité. Le sport de haut niveau et le football en particulier nous font vivre des moments magiques comme cela", a-t-il souligné à propos du but qui amène le cliché. "Bien sûr que ce n’est pas le but victorieux de la finale de la Coupe du monde, mais encore une fois, pour moi ça voulait dire beaucoup. Ce but a été un énorme soulagement. Ma relation avec lui, elle est très bonne, pour moi, elle l’a toujours été. Ça se voit aujourd’hui sur le terrain, on prend surtout beaucoup de plaisir à évoluer ensemble", a poursuivi le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France.