Mondial de basket : privée de Wembanyama, l'équipe de France pourra compter sur Batum et Gobert

Parmi les petites surprises, Mathias Lessort (ailier fort/pivot), qui sort d'une saison brillante en club, a été préféré à Vincent Poirier (pivot), qui avait joué un rôle clé lors des Jeux Olympiques de Tokyo. Le capitaine de Monaco, champion de France 2023, Yakuba Ouattara (arrière/ailier) sera aussi du voyage aux Philippines, Japon et Indonésie. Excellent défenseur, le pitbull pourra être chargé, "surtout si le meneur d'en face est dominant", de "lui casser la figure pendant 6/7 minutes" pour donner le ton.

Enfin, Sylvain Francisco a été préféré au vétéran Andrew Albicy et à Killian Hayes. Le meneur de poche explosif (1,79 m) a forcé la décision grâce à son profil plus complémentaire des autres joueurs sur les lignes arrières. Mais "c'est le poste sur lequel on a le plus hésité", confie Vincent Collet. "On ne pouvait pas se permettre le luxe de prendre deux meneurs de petite taille (Albicy et Francisco, Ndlr), sachant que Frank Ntilikina est plus un défenseur comme Andrew", ajoute-t-il.