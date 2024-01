Du biathlon… sans neige : une épreuve de Coupe du monde critiquée en Allemagne

Le sprint masculin de la Coupe du monde de biathlon à Oberhof, en Allemagne, s'est tenu ce vendredi 5 janvier. La course a été repoussée d'un jour notamment à cause du vent, de la pluie et des températures trop douces. Ces conditions ont obligé les sportifs à skier sur neige artificielle, offusquant un certain nombre de participants.

Une piste blanche au milieu de sapins noirs et de l'herbe boueuse, des champs de tirs dépourvus de neige... Si le sprint masculin prévu à Oberhof, en Allemagne, a pu se tenir ce vendredi 5 janvier, après avoir été repoussé d'un jour du fait des conditions météorologiques, les paysages sans neige en ont désolé plus d'un. Au point que certains sportifs sont même montés au créneau.

En premier lieu, le Français sept fois champion du monde, Martin Fourcade. Suite au report de la première course du weekend, le biathlète désormais à la retraite n'a pas mâché ses mots quant à l'organisation de l'étape dans cette station, située à 815 mètres d'altitude. "Combien d'années à répandre de la neige artificielle (produite dans un réfrigérateur géant) sur un sol détrempé faut-il à biathlonworld pour suivre ses engagements environnementaux ? Il est peut-être temps de choisir un site qui correspond à notre époque", a-t-il apostrophé sur le réseau social X, ne se disant néanmoins pas opposé à la "neige de culture".

À sa suite, la délégation norvégienne, qui s'est entrainée ce mercredi 3 janvier sur la piste d'Oberhof a également relevé les mauvaises conditions offertes dans cette station allemande. "Ce sont peut-être les pires conditions que j'ai jamais vues à Oberhof", a jugé Johannes Thingnes Bø, leader de la Coupe du monde, au média norvégien NRK. Endre Strømsheim a estimé qu'il s'agissait de "la pire journée d'entrainement de tous les temps", tandis que Johannes Dale-Skjevdal, 3ᵉ au classement général cette saison, a vu "beaucoup d'écorces et de caillou sur la piste". "Il y a très peu de neige à certains endroits et les descentes sont dangereuses", a-t-il encore décrit.

Les sprints masculin et féminin ont malgré tout pu se tenir ce vendredi 5 janvier, dans des conditions un peu meilleures, les organisateurs ayant recours à de la neige artificielle pour améliorer la piste le jour de la course. Celle-ci doit néanmoins tenir encore deux jours alors que les poursuites hommes et femmes et relais sont encore prévus ce samedi 6 et dimanche 7 janvier.

Ces interrogations entre pratiques sportives et questions environnementales avaient déjà surgies en novembre dernier, lors des descentes de Zermatt-Cervinia, dans le cadre d'une étape de la Coupe du monde de ski. Des photos de pelleteuses creusant le glacier voisin du Théodule pour préparer la piste principale avaient créé la polémique.

Était illustrée l'artificialisation de la montagne pour y tenir à tout prix des épreuves sportives alors même que ces milieux sont parmi ceux qui sont les plus concernés par le réchauffement climatique.