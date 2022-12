Coupe du monde : comment Didier Deschamps a repris la main après l'échec de l'Euro

On avait laissé les Bleus effondrés d'avoir été battus par la Suisse en huitièmes de finale de l'Euro, aux tirs au but (3-3, t.a.b. 4-5), il y a un an et demi. On les retrouve le sourire aux lèvres, qualifiés pour une deuxième finale de Coupe du monde d'affilée, après leur victoire face au Maroc dans le dernier carré (2-0), mercredi. Entre temps ? Dix-huit mois de tâtonnement, de succès et d'échecs, mais surtout de réflexion pour Didier Deschamps, avant de constituer un nouveau groupe capable d'atteindre les étoiles.

Le sélectionneur des Bleus depuis 2012 aurait pu tout lâcher après la sortie de route de l'Euro, auréolé d'un titre de champion du monde trois ans plus tôt. Son président, Noël Le Graët, le reçoit dans son fief à Guingamp, quelques semaines après l'élimination contre la Suisse, et les deux hommes s'accordent pour poursuivre l'aventure ensemble, au moins un an et demi de plus, jusqu'au Qatar. Le début du renouveau.