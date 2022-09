Le Mondial au Qatar s'éloigne pour Paul Pogba, absent des terrains pour huit semaines

Un délai qui compromet la présence du natif de Lagny-sur-Marne pour ce qui serait sa troisième Coupe du monde, lui qui avait déjà été absent de la dernière liste des Bleus, en juin dernier, en raison d'une blessure au mollet. Paul Pogba, 91 sélections, n'a plus porté le maillot tricolore depuis mars 2022, et avait pourtant mis toutes les chances de son côté pour le retrouver. Son opération du genou, déjà évoquée en août, avait initialement été écartée pour permettre un retour plus rapide sur les terrains.

Mais "la lésion du ménisque s'est aggravée et quand le joueur a essayé de forcer en courant sur le terrain, il a subi un blocage articulaire au genou", explique le médecin, confirmant l'échec de la "thérapie conservatrice" choisie en début de saison. Le Pr Rossi rappelle que Paul Pogba avait consulté deux spécialistes après sa blessure, subie fin juillet. "Dans les deux cas, les chirurgiens s'étaient prononcés pour une intervention", explique-t-il.