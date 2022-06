Coupe du monde 2022 : le nombre de joueurs par sélection porté à 26

Dans son communiqué, la Fifa indique que cette mesure a été prise "dans l'optique de faire face aux répercussions de la pandémie de Covid-19 et de la période inhabituelle au cours de laquelle la Coupe du monde aura lieu", à savoir en novembre-décembre et non durant l'été, ce qui aura pour conséquence d'interrompre la saison des clubs de football en Europe.