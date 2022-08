Coupe du monde 2022 au Qatar : pourquoi le coup d'envoi du Mondial est avancé d'un jour

Le Qatar ouvrira finalement sa Coupe du monde. Dans les grandes compétitions, la tradition veut que le pays hôte ouvre le bal. Or, à la surprise générale, dans le calendrier publié par la Fifa, le 2 avril dernier, ce n'est pas le pays du Golfe qui avait les honneurs du match d'ouverture du Mondial 2022, le lundi 21 novembre. Au lieu d'un Qatar-Équateur, elle avait choisi une affiche plus clinquante opposant le Sénégal, champion d'Afrique en titre, aux Pays-Bas, pour être la première rencontre du tournoi.

Un changement inattendu sur lequel la Fifa n'avait pas souhaité s'épancher. Et on comprend mieux pourquoi maintenant. À trois mois du coup d'envoi du Mondial, le premier à se jouer à l'automne, l'instance dirigée par Gianni Infantino a revu ses plans. Le match d'ouverture de la Coupe du monde va ainsi être avancé d'un jour, du 21 au 20 novembre, a appris mercredi 10 août The Athletic, dont l'information a depuis été confirmée à l'AFP par des sources proches du tournoi. Un ajustement accepté par toutes les parties.