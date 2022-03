Football : découvrez "Al Rihla", le ballon de la Coupe du monde 2022

Outre son esthétisme, le cuir se distingue par sa modernité et son aérodynamisme. Il a été conçu pour favoriser un jeu rythmé.

"Le jeu évoluant vers toujours plus de rapidité, la précision et la stabilité du ballon sont devenues des caractéristiques fondamentales. Notre nouveau design rend le ballon plus aérodynamique. En prévision du plus grand événement sportif du monde, notre objectif était de réaliser l’impossible en proposant le ballon de la Coupe du Monde le plus précis et rapide jamais créé", note Franziska Loeffelmann, directrice du design pour le département Football Graphics & Hardwear chez la firme allemande. Par sa conception, ce nouveau ballon conserve bien plus longtemps sa vitesse dans l'air et permet un degré de précision et de fiabilité jamais atteint, ajoute la marque aux trois bandes dans son communiqué.