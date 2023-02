L'Arabie saoudite, sponsor du Mondial féminin ? Les organisateurs "choqués"

Cette annonce de sponsoring surprend d'autant plus que la compétition a été présentée par la FIFA comme un moyen de développer le football féminin. Elle devrait réunir jusqu'à deux milliards de téléspectateurs. De son côté, l'Arabie saoudite, à l'instar du Qatar, pays hôte de la Coupe du monde masculine, dépense beaucoup dans le domaine du football afin d'améliorer son image. Mercredi, le pays a été confirmé comme hôte de la Coupe d'Asie 2027 et réfléchit à une candidature commune avec l'Égypte et la Grèce pour accueillir la Coupe du monde masculine 2030.