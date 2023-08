Coupe du monde féminine : en demi-finale, la télévision australienne a enregistré la meilleure audience de son histoire

Ainsi, 7,13 millions de personnes en moyenne ont regardé le match devant leur téléviseur, soit près du double par rapport au quart de finale (4,2 millions). Un pic à 11,5 millions de téléspectateurs a même été enregistré, soit près de la moitié de la population totale du pays (25 millions d'habitants). Il s'agit de la plus haute marque jamais atteinte à la télévision australienne depuis la mise en place des chiffres d'audience, en 2001, indique le diffuseur gratuit Channel Seven. Ces données n'incluent, en plus, pas les personnes qui ont suivi la rencontre sur l'autre diffuseur, le canal payant Optus Sport. Lequel a aussi attiré les foules, à son échelle.