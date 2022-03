Coupe du monde de football : les États-Unis célèbrent leur participation... sans être officiellement qualifiés

Deuxième des phases qualificatives de la zone d’Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes derrière le Canada, l'équipe des États-Unis a tout de même de grande chance de participer à la prochaine Coupe du monde de football qui débutera au mois de novembre 2022. Les États-Unis n’iraient pas au Qatar en cas de défaite, lors de leur dernier match de qualification, contre le Costa Rica par plus de six buts d'écart. Un scénario impensable qui pourrait expliquer la joie prématurée des Américains.