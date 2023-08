Rugby : à quelle heure et sur quelle chaîne regarder France-Fidji, le prochain match de préparation des Bleus ?

Ça va être un tout autre style. Après avoir subi puis contenu la fougue écossaise, le XV de France se frotte aux imprévisibles et coriaces Fidjiens dans le cadre de sa préparation à la Coupe du monde de rugby qui débute le 8 septembre. Au stade de La Beaujoire de Nantes, les hommes de Fabien Galthié savent bien qu'ils n'ont pas intérêt à prendre à la légère les Iliens.

D'abord parce qu'ils connaissent bien les joueurs retenus par le sélectionneur et ex-2e ligne de devoir passé par le Racing, le Stade Français ou encore Biarritz, Simon Raiwalui. Et aussi parce que Levani Botia (Stade Rochelais), Josua Tuisova (Racing 92), ou encore les Toulonnais Waisea Nayacalevu et Jiuta Wainiqolo ne sont pas du genre à ménager leurs efforts et leurs adversaires. Les Bleus l'avaient appris à leurs dépens en novembre 2018 (avec une défaite 14-21 concédée au Stade de France).

Cette rencontre excitante est à suivre le 19 août, à partir de 20h50 sur TF1, MYTF1 et en live commenté sur TF1info.