Coupe du monde de rugby 2023 : deux arbitres français retenus pour la compétition

"Comme les joueurs, ils ont gagné leur place au mérite et ont travaillé incroyablement dur, faisant de nombreux sacrifices pour être en lice pour la sélection. Je tiens à leur adresser nos remerciements, ainsi qu'à ceux qui n'ont pas été retenus de justesse", a salué Graham Mourie, président du Comité de sélection des arbitres. "Ces hommes et ces femmes ne représentent pas seulement leurs nations, ils représentent aussi la fraternité mondiale des arbitres et sont vraiment 'l'équipe de tout le monde', jouant pleinement leur rôle pour permettre aux joueurs de donner le meilleur d'eux-mêmes lors de notre événement masculin le plus important, et nous devrions tous les soutenir", ajoute-t-il dans un communiqué publié sur le site de World Rugby.