"Hyper fière de mon frère" : la joie et l'émotion des familles des sélectionnés du XV de France pour le Mondial

En Nouvelle-Calédonie, ce fut également la liesse lorsque les kanaks de la sélection sont apparus sur l'écran du club de rugby de Nouméa. Les noms de Yoram Moeffana et Sipili Falatea ont fait consécutivement se lever la salle. Sur un siège, étreint par l'émotion, un homme essaie de dissimuler son immense bonheur. Taofifenua Falatea est le père du premier, et le frère du second, et évoque le "privilège" de cette double sélection. Joint immédiatement au téléphone, Sipili Falatea retient lui aussi son émotion, mais savoure l'instant. "On va pleurer, mais pas devant vous", sourit-il.