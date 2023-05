Coupe du monde de rugby 2023 : Joy Neville va devenir la première femme à arbitrer lors d'un mondial masculin

La native du comté de Limerick a longtemps évolué, en tant que joueuse, au Munster. La troisième ligne irlandaise a également porté le maillot de sa sélection à 70 reprises. Elle portait même le brassard de capitaine lors du Grand Chelem du XV du Trèfle féminin en 2013, une performance synonyme de premier titre dans l'histoire de la formation.

Après sa retraite en tant que joueuse, Joy Neville s'est rapidement dirigée vers l'arbitrage. Elle n'a pas tardé à faire ses preuves, dirigeant, dès 2017, la finale de la Coupe du monde féminine entre l'Angleterre et la Nouvelle-Zélande. Lors du même exercice, elle a hérité de sa première assignation en tant qu'arbitre centrale dans un match de Coupe d'Europe masculine (Challenge Cup) entre l'Union Bordeaux Bègles et Enisey-STM puis est apparue en tant que juge de touche lors d’un match entre la France et le Japon à la Paris La Défense Arena. Signe de son ascension fulgurante, elle est élue arbitre de l'année 2017.