Coupe du monde de rugby : la très attendue liste des 33 joueurs dévoilée au 13H de TF1 lundi

Qui seront les heureux élus ? Après avoir accueilli le trophée Webb-Ellis sur son plateau, le JT de 13h accueille ce lundi 21 août Fabien Galthié. Sur le plateau de Marie-Sophie Lacarrau, le sélectionneur du XV de France révèle en direct et en exclusivité la liste des 33 joueurs sélectionnés pour la Coupe du monde de rugby organisée en France. Après plus de deux mois de préparation, et trois rencontres disputées, le groupe va être amputé d'une dizaine d'éléments. Un crève-coeur nécessaire pour le staff bleu.